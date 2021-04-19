На Ставрополье главный автоинспектор края наказал водителя, грубо нарушившего правила движения

Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Ставрополья Алексей Сафонов, возвращаясь с рабочей поездки по КМВ, на автодороге «Минеральные Воды – Кисловодск» заметил иномарку, водитель которой на небезопасной скорости выехал на встречную полосу через сплошную линию разметки, чтобы обогнать поток транспортных средств.

Данные автомобиля оперативно передали ближайшему экипажу ДПС спецбатальона, который остановил машину на выезде из Минеральных Вод.

За рулем был 41-летний житель Москвы, который оказался злостным нарушителем правил движения.

Так, мужчина за последние два года более 60 раз привлекался к административной ответственности за нарушение скорости в автоматическом режиме.

Против него составили протокол по статье: «Выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения». Водителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей, а также лишение права управления сроком от 4 до 6 месяцев.

По ходатайствумужчины, составленный административный материал направлен для рассмотрения в Мировой суд города Москвы по месту проживания водителя. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Кстати, на Ставрополье с 19 по 28 апреля пройдет операция «Тонировка». В городах КМВ рейды проведут специализированные подразделения Ставропольской Госавтоинспекции.

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