Ставрополец получил 7 лет тюрьмы за убийство во время застолья

Фото: пресс-служба краевого управления Следкома России

Житель Благодарненского городского округа признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

По данным ведомства, ночью 6 мая 2020 года в одном из домов в селе Сотниковском мужчина в компании знакомой и приятеля распивали спиртное.

В разгар застолья к женщине пришел ее племянник Ткаченко, чтобы проверить, все ли у нее в порядке.

После этого между Ткаченко и одним из мужчин произошел конфликт. Во время ссоры он монтировкой несколько раз ударил потерпевшего по голове и телу.

От полученных травм 42-летний мужчина через непродолжительное время скончался в больнице.

Суд назначил злоумышленнику 7 лет исправительной колонии строгого режима.

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