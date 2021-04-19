На Ставрополье осудили банду из 23 человек за незаконный оборот наркотиков

Во время задержания преступников и обысков правоохранители изъяли более 60 кг наркотиков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура Ставрополья поддержала гособвинение по уголовному делу против 23 жителей края.

Они признаны виновными в совершении 90 эпизодов преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в их числе сбыт наркотиков, их незаконное приобретение и хранение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выяснилось, что злоумышленники с 2014 по 2016 годы сбывали марихуанну на территории Ставрополя и Шпаковского округа.

Руководитель банды сам, а также через подчиненных ему участников ОПГ, вовлекал в группу новых людей для расширения рынка сбыта наркотиков..

Сбыт запрещенных средств проходил как путем непосредственной передачи потребителю, так через «тайники-закладки».

Во время задержания преступников и обысков правоохранители изъяли более 60 кг наркотиков.

Суд назначил злоумышленникам, в зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях, а также с учетом данных о личностях виновных, наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.