Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов прокомментировал создание футбольной Суперлиги, о создании которой стало известно 19 апреля. Новость об этом не обрадовала болельщиков, негативную реакцию выразил и Нурмагомедов, болельщик «Реала» и «Спартака».

Под публикацией аккаунта «443» в Instagram экс-боец UFC написал: «no way», что может означать - «только не это»

Большинство пользователей и вовсе выразили мнение, что создание проекта - «смерть» футболу.

В Суперлиге будут задействованы топовые клубы Европы. Сейчас в проекте значатся 12 клубов: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм», «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль».