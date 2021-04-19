В Ставропольском крае до 25 апреля продлится операция «Тишина»

За выходные в Ставрополе прошли рейды по соблюдению тишины и покоя горожан в краевом центре.

Напомним, еще в 2008 году был принят краевой закон «Об административных правонарушениях», статья 2.5 которого гласит, что с 23:00 до 06:00 на улицах сел должно быть тихо, при этом и днем запрещено нарушать тишину и покой людей, если это сопряжено с явным неуважением к обществу.

В будние дни тишина должна быть обеспечена с 22:00.

Этот закон устанавливает административную ответственность за нарушение тишины, покоя людей в виде денежного штрафа от 1 до 3 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрен штраф в размере уже 5 тысяч рублей.

После составления административного материала нарушитель ожидает вызова на административную комиссию по месту совершения правонарушения в органы исполнительной власти, которая дает правовую оценку действиям и определяет меру ответственности.

По результатам рассмотрения выносится постановление по делу об административном правонарушении.

За первый этап проведения операции «Тишина» правоохранители составили 61 административный материал. Привлечены к ответственности не только любители громкой музыки, но и авто-мотовладельцы с громким выхлопом.

Уже вечером 23 апреля на Ставрополье снова начнутся рейды в рамках операции «Тишина», которые продлятся до 25 апреля. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в нашем регионе пройдут широкомасштабные рейды по профилактике тонирования автостекол. Особо пристальное внимание сотрудники ГИБДД уделят региону Кавказских Минеральных Вод – традиционному «лидеру» среди нарушителей по статье 12.5 часть 3.1 КоАП РФ.

В городах КМВ рейды проведут специализированные подразделения Ставропольской Госавтоинспекции.