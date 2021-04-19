В Северной Осетии чиновница обокрала льготников на 14 млн рублей

- Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Эксперт отдела реализации льгот из Минтруда Северной Осетии предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159.2 УК РФ).

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе республиканской прокуратуры, с марта 2017 года по июнь 2020-го, по версии следствия, она присвоила 14 млн рублей, предназначенные на оплату жилья и «коммуналки» льготников.

Деньги были похищены по нехитрой схеме. Чиновница, комментируют в ведомстве, оформила на четырех своих знакомых банковские карты и подала их данные в министерство труда и соцзащиты, якобы как нуждающихся в помощи. Все поступавшие на счета знакомых средства сотрудница обналичивала и оставляла себе.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.