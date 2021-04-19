Администрация Ставрополя сегодня принимает решение о дате завершения отопительного сезона в краевой столице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском крае завершается отопительный сезон 2021. Об этом сообщает пресс-служба регионального МинЖКХ.

Так, 19 апреля его полностью завершили в Красногвардейском, Арзгирском, Буденновском, и Степновском округах, в Благодарненском, Петровском, Нефтекумском, Новоалександровском и городских округах, а также в Невинномысске, Пятигорске и Железноводске.

Уже прекращено теплоснабжение в многоквартирных домах в Александровском, Апанасенковском, Левокумском, Курском, Новоселицком, Труновском, Туркменском округах.

Однако, до сих пор котельные продолжают подавать теплоноситель в детские сады, поликлиники, школы и больницы. Эти объяекты считаются социально-значимыми.

20 апреля прекратят подачу тепла жителям Лермонтова и Ессентуков.

Также завтра без отопления останутся жители многоэтажек Изобильненского и частично Минераловодского городского округа.

Кочубеевский округ продолжит подавать тепло до 26 апреля. До конца месяца будут греться батареи в домах жителей Предгорного округа.

23 апреля, планируют это сделать в Грачевском округе. Кировский городской округ принял решение о завершении отопительного сезона 24 апреля.

Есть предварительное решение о завершении отопительного сезона 20 апреля в Георгиевском и Советстком горокругах, 21 апреля в городе Кисловодске и 25 апреля планируют отключать отопление администрации Андроповского, Ипатовского и Шпаковского округов.

Администрация Ставрополя сегодня принимает решение о дате завершения отопительного сезона в краевой столице.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в каждом городе и районе глава принимает такое решение самостоятельно. И из года в год, главным ориентиром при этом служат – погодные условия.