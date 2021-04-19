Администрация Ставрополя сегодня принимает решение о дате завершения отопительного сезона в краевой столице
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ставропольском крае завершается отопительный сезон 2021. Об этом сообщает пресс-служба регионального МинЖКХ.
Так, 19 апреля его полностью завершили в Красногвардейском, Арзгирском, Буденновском, и Степновском округах, в Благодарненском, Петровском, Нефтекумском, Новоалександровском и городских округах, а также в Невинномысске, Пятигорске и Железноводске.
Уже прекращено теплоснабжение в многоквартирных домах в Александровском, Апанасенковском, Левокумском, Курском, Новоселицком, Труновском, Туркменском округах.
Однако, до сих пор котельные продолжают подавать теплоноситель в детские сады, поликлиники, школы и больницы. Эти объяекты считаются социально-значимыми.
20 апреля прекратят подачу тепла жителям Лермонтова и Ессентуков.
Также завтра без отопления останутся жители многоэтажек Изобильненского и частично Минераловодского городского округа.
Кочубеевский округ продолжит подавать тепло до 26 апреля. До конца месяца будут греться батареи в домах жителей Предгорного округа.
23 апреля, планируют это сделать в Грачевском округе. Кировский городской округ принял решение о завершении отопительного сезона 24 апреля.
Есть предварительное решение о завершении отопительного сезона 20 апреля в Георгиевском и Советстком горокругах, 21 апреля в городе Кисловодске и 25 апреля планируют отключать отопление администрации Андроповского, Ипатовского и Шпаковского округов.
Администрация Ставрополя сегодня принимает решение о дате завершения отопительного сезона в краевой столице.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в каждом городе и районе глава принимает такое решение самостоятельно. И из года в год, главным ориентиром при этом служат – погодные условия.