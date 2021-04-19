В Ставропольском крае 20 апреля прогнозируют сильный дождь, град, ветер

По данным Ставропольского Гидрометцентра, 20 апреля в регионе прогнозируются порывы западного ветра 15-18 м/с, гроза, в отдельных районах сильный дождь, град. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Пешеходам рекомендуют быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Водителям советуют снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения.

Специалисты регионального управления МЧС просят избегать длительного нахождения вблизи стен домов, т.к. с крыш возможно падение кровельных материалов.

Напоминаем, если во время грозы вы находитесь на открытой местности, рекомендуется лечь землю (в песчаный или каменистый грунт), по возможности в низине.

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