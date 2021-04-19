Прокуратура нашла нарушения на железной дороге Ставрополя

В Ставрополе выявили нарушения в деятельности железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

В ходе проверки установлено, что на землях полосы отвода железной дороги лежат стихийные свалки твердых коммунальных и строительных отходов. Это нарушает четыре федеральных закона - "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", "Об охране окружающей среды", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и "Об отходах производства и потребления".

- В связи с выявленными нарушениями прокурором в адрес главы администрации Октябрьского района Ставрополя и директора Ставропольской дистанции инфраструктуры ОАО «РЖД» внесены представления об устранении нарушений. Результаты рассмотрения мер реагирования, как и реальное устранение выявленных нарушений закона находятся на контроле городской прокуратуры, - сказано в сообщении прокуратуры.