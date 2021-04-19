Почти 5000 новых потребителей получили энергию от «Россети Северный Кавказ» в I квартале

Фото: Россети.

«Россети Северный Кавказ» за первый квартал текущего года подключили к централизованным электрическим сетям компании в регионах Северо-Кавказского федерального округа почти 5 тысяч объектов. Новым потребителям суммарно выдано 133 МВт. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество исполненных договоров возросло на 7%. Присоединенная мощность увеличена на 53%.

На Ставрополье специалисты осуществили 514 технологических присоединений более чем на 69 МВт. Энергетики Дагестана выполнили обязательства по 1972 заявкам на 22,3 МВт. В Чечне к сетям региональной компании подключили 1421 объект на 15,2 МВт. В Ингушетии 107 новым потребителям выдано 10,2 МВт. Специалисты в Северной Осетии выдали 7,7 МВт мощности 270 заявителям. В Кабардино-Балкарии исполнено 348 договоров технологического присоединения на 5,7 МВт. В Карачаево-Черкесии 261 новый объект обеспечен 2,8 МВт мощности.

В числе крупнейших реализованных проектов в 1-м квартале 2021 года - присоединение к электросетям Кармалиновской ветряной электростанции в Новоалександровском городском округе Ставропольского края. В рамках технологического присоединения объекта «зеленой энергетики» специалисты компании построили воздушную линию 110 кВ от существующей линии электропередачи до установленного на территории заявителя распределительного устройства. Общая протяженность нового энергообъекта составила порядка 3 км.

А в числе социально значимых учреждений, которым энергокомпания оперативно «зажгла свет» в январе-марте текущего года, - пять фельдшерско-акушерских пунктов и детский сад в Карачаево-Черкесии, спортивно-оздоровительный корпус и ветеринарная лечебница на Ставрополье.

- Повышение доступности сетевой инфраструктуры - одна из основных производственных задач для всей Группы «Россети Северный Кавказ». Ключевую роль в доверии партнеров и, как следствие, увеличении количества присоединенных объектов сыграли расширение доступности клиентских сервисов и усиление внутреннего контроля за реализацией обязательств перед абонентами. Качество обслуживания - приоритетный для энергетиков вопрос, - отметил и. о. генерального директора «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко.