Полиция Ставрополья ищет потерпевших от действий задержанного мошенника

Фото: пресс-служба краевого управления МВД России

На Ставрополье по факту мошенничества в отношении 41-летней жительницы краевого центра возбудили уголовное дело. А дело было так: женщина познакомилась с мужчиной, который представился сотрудником федеральной службы безопасности.

Он сообщил, что может помочь решить вопрос о поступлении ее сына в престижное российское учреждение, а также походатайствовать о вынесении судебного решения в ее пользу в одном из судов Ростовской области.

Ставропольчанка доверилась ему и перевела деньги. А затем встретилась и передала ему остальную часть денег. Общая сумма ущерба составила 90 тысяч рублей.

Злоумышленником оказался 27-летний парень, зарегистрированный в Ростовской области. Правоохранители узнали, что он проживает у друга в Ставрополе.

Молодого мужчину задержали по подозрению в совершении преступления и доставили в городской отдел полиции. Злоумышленника заключили под стражу сроком на 2 месяца.

У следствия имеются основания полагать, что 27-летний парень может быть причастен к совершению ряда других преступлений на территории региона.

Полиция Ставрополья просит жителей, обладающих информацией о противоправной деятельности задержанного или пострадавших от его действий обратиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Балахонова, 13, либо в ближайший отдел полиции.

Также сообщить имеющиеся сведения можно по телефонам: 8-962-457-17-08 (отдел уголовного розыска), 8 (8652) 30-50-70 (дежурная часть), 02 или 102 (с мобильного телефона).