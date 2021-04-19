В Пятигорске врачи извлекли из горла пациента рыбную кость длиной 3 см

Люди постоянно проглатывают кости рыб. Но при этом кишечник повреждается меньше чем в 1% случаев. В этот 1% и попал пациент городской клинической больницы №1 Пятигорска.

Рыбью кость длиной 3 см мужчина проглотил за день до того, как обратился за помощью к врачам. За это время кость успела проткнуть кишку и воткнуться в брюшную стенку, образовав инфильтрат.

- Острая, она не могла проскочить легко, как, к примеру, другое инородное тело. И на всем своем пути продвижения она травмировала ткани, что вызывало боль.

Хирурги достали кость лапароскопическим способом, - рассказали в медучреждении.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что врачи в Пятигорске столкнулись со сложным и необычным клиническим случаем.

Так, туда обратился 63-летний пациент с жалобами на проблемы с ногами. Специалисты выяснили, что у него атеросклероз – системное заболевание, которое поражает многие сосудистые бассейны.