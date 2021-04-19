В Невинномысске пройдет Всероссийский детско-юношеский фестиваль по футболу «ПОБЕДА-2021»

Юных футболистов со всей страны ждут в городе химиков.

О зарождении новой традиции - проведении в Невинномысске Всероссийского детско-юношеского фестиваля по футболу «ПОБЕДА-2021» - рассказал в Instagram глава города химиков Михаил Миненков.

Провести соревнования, участие в которых смогут принять как местные команды, так и футбольные дружины со всей России, предложил работник «Невинномысского Азота» Сергей Кило. У него уже есть опыт организации местных турниров, а в этом году он решил выйти на новый уровень в рамках программы «20 Добрых дел ЕвроХима», которую компания Андрея Мельниченко запустила в этом году в честь своего юбилея.

- Сама инициатива проводить в Невинномысске детский футбольный турнир родилась пару лет назад, - говорит Сергей. - В тот момент у нас в городе как раз появились крутые площадки: отремонтированный «Олимп», новые открытые поля. У меня футболом увлекается сын, играет в клубе «Химик», и хотелось сделать так, чтобы соревноваться можно было и дома, а не только ездить в соседние города и регионы. Если первый турнир мы собрали 8 команд, то через год их было уже 35 из 5 регионов. А теперь мы обратились за помощью к главе города, он нашу идею горячо поддержал и предложил выводить турнир на новый уровень - общероссийский.

На встрече в мэрии, куда Михаил Миненков пригласил «азотовца», было решено приурочить соревнования к празднованию Дня Победы и пригласить к участию в фестивале порядка 100 команд из Ставропольского и Краснодарского краев, а также других регионов страны.