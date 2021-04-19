В Карачаево-Черкесии открыли «горячую линию» по вопросам здравоохранения

Решение об открытии «горячей линии» было принято главой КЧР Рашидом Темрезовым на совещании с правительством республики, посвященном качественному своевременному лекарственному обеспечению больных сахарным диабетом.

Телефон «горячей линии» открыт на базе кол-центра 112. Вопросы и обращения принимаются по номеру 8-800-201-26-70 круглосуточно. Об этом глава региона сообщил в своем официальном аккаунте в Instagram.

Рашид Темрезов подчеркнул, что будет лично контролировать решение вопросов, поступающих на «горячую линию».