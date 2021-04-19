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Общество19 апреля 2021 16:00

В Карачаево-Черкесии открыли «горячую линию» по вопросам здравоохранения

Обращения от жителей принимаются круглосуточно
Источник:kp.ru
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Решение об открытии «горячей линии» было принято главой КЧР Рашидом Темрезовым на совещании с правительством республики, посвященном качественному своевременному лекарственному обеспечению больных сахарным диабетом.

Телефон «горячей линии» открыт на базе кол-центра 112. Вопросы и обращения принимаются по номеру 8-800-201-26-70 круглосуточно. Об этом глава региона сообщил в своем официальном аккаунте в Instagram.

Рашид Темрезов подчеркнул, что будет лично контролировать решение вопросов, поступающих на «горячую линию».

Общество Северного Кавказа