На Ставрополье за год установили более 2 тыс. новых дорожных знаков

На Ставрополье в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» установили более 2 тысяч новых дорожных знаков и 23 новых светофора.

Появились дополнительные барьерные ограждения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Шансов попасть в ДТП у добросовестных участников дорожного движения становится меньше. Это подтверждают и сотрудники Госавтоинспекции.

- Ставропольский край входит в «тройку» регионов страны, где смертность на дорогах 2 года подряд снижается больше, чем на 10%. Также по итогам 2020 года на Ставрополье на 23% сократилось количество «очагов аварийности». Доброго пути! – пожелал Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за выходные в Ставрополе прошли рейды по соблюдению тишины и покоя горожан в краевом центре.

Напомним, еще в 2008 году был принят краевой закон «Об административных правонарушениях», статья 2.5 которого гласит, что с 23:00 до 06:00 на улицах сел должно быть тихо, при этом и днем запрещено нарушать тишину и покой людей, если это сопряжено с явным неуважением к обществу.

В будние дни тишина должна быть обеспечена с 22:00.