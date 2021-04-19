Фото: пресс-служба управления ветеринарии по Ставропольскому краю

В Ставропольском крае вакцинируют животных от смертельных вирусов и болезней. Об этом сообщает пресс-служба управления ветеринарии по краю.

Так, за прошедшую неделю ветеринары привили около 7 тысяч животных в Новоалександровском горокруге.

Также специалисты обследовали крупный и мелкий рогатый скот на наличие заболеваний: на бруцеллез, лейкоз, туберкулез.

Так, 50 кошек, 100 собак вакцинировали против бешенства. Прошли вакцинацию против вирусной геморрагической болезни 380 кроликов. Вакцинацию против классической чумы прошли 200 и т.д.