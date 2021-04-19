В Ипатовском округе Ставрополья благоустроили парк по программе местных инициатив

В селе Лиман в Ипатовском муниципальном округе закончили благоустройство парковой зоны. Работы проходили в два этапа. Это первый народный проект городского округа, реализованный по программе поддержки местных инициатив в 2021 году.

Благоустраивать парк начали еще в 2020 году. Тогда наладили уличное освещение, установили скамейки и статуи. В этом году отремонтировали пешеходные дорожки (выложили новую плитку), построили детские площадки, разбили большие клумбы.

По данным администрации округа, в этом году запланировали благоустроить еще 17 объектов, власти выделили на это 33 млн рублей.

Напомним, программа поддержки местных инициатив реализуется не первый год. В 2018 году "КП-Северный Кавказ" провела радио-эфир с министром финансов Ставропольского края Ларисой Калинченко по итогам реализации программы инициатив.

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