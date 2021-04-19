Администрация Минвод опровергла слухи о том, что в городе не хватает площадок для досуга

Мэрия Минвод опровергла информацию о том, что в городе недостаточно детских и спортивных площадок для досуга. Горожане обеспокоились этим из-за выходки подростков в парке.

- Дети вполне могли взять мячи и пойти поиграть в футбол на эту площадку, или позаниматься там на тренажерах. Для ребят более младшего возраста есть детская площадка на территории самого парка. Помимо этого, в городе развиты кружки и секции: по разным видам единоборств, футболу, баскетболу, настольному теннису и другие, - сказали в мэрии.

На сегодняшний день в Минводах продолжается строительство площадок для досуга детей и молодежи. Их размещают не только у школ и в парках, но планируют строить площадки во дворах жилых домов.

В 2021 году на строительство площадок в направили 400 млн рублей.

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