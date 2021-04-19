Финансирование на реализацию нацпроектов на Ставрополье увеличили до 20 млрд

Пресс-служба правительства Ставропольского края сообщила, что финансирование региона для реализации национальных проектов увеличилось на 3,2 миллиарда рублей. В общей сложности объем вложений составил 20 млрд рублей.

Из федерального бюджета направили дополнительные средства, также свою лепту внесло софинансирование из региональной казны. Уже в этом году реализуют почти все деньги - 19,7 миллиардов.

- Готовьте все необходимые документы, проводите контрактацию для того, чтобы "оконтурить" эти деньги в новые объекты и важные для ставропольцев инициативы, - заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров во время совещания в правительстве.

Напомним, регион активно работает по нацпроектам. В частности, множество дорог привели к нормативному состоянию по программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги".