Завод по производству пищевой упаковки в Лермонтове модернизируют за 500 млн

Производство высококачественной пищевой упаковки в Лермонтове решило модернизировать завод. Руководство планирует нарастить мощность и выпускать больше продукции, чтобы в полной мере обеспечить ею жителей Ставрополья. Об этом сообщает министерство энергетики, промышленности и связи региона.

На развитие предприятия уйдет примерно полмиллиарда рублей.

- Компания сотрудничает с ведущими производителями молочной и молокосодержащей продукции, поставляя современную пищевую упаковку. В числе контрагентов – более 200 заводов из России и стран СНГ. Расширение мощностей увеличит долю присутствия предприятия на отечественном и международном рынке, - заявил и. о. министра края Виталий Шульженко.

На сегодняшний день завод выпускает больше 50 видов продукции из гибких материалов и полипропилена. Например, упаковку для йогуртов, сметаны, творога и другой масложировой продукции.