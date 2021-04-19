Прогулочную аллею в поселке Пятигорском Ставропольского края построят в 2021 году

В управлении по информполитике при правительстве Ставропольского края рассказали, что первым народным проектом в Предгорном округе станет благоустройство пешеходной зоны в селе Пятигорском.

В основном на главной аллее проведут восстановительные работы: заменят асфальт и плитку, установят скамейки и урны, избавятся от старых опасных деревьев и посадят новые. На всю работу региональные власти выделили 3 млн рублей.

Напомним, в Ипатовском городском округе первым народным проектом для реализации стал парк в селе Лиман. Его тоже благоустроят и сделают привлекательным для местных жителей и гостей поселения.

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Вопрос благоустройства и роли местных жителей в этом процессе подняли во время прямой линии с губернатором (подробнее).