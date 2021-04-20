На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 40 человек

Число зараженных коронавирусом на Ставрополье достигло 52115. За вчерашний день диагноз подтвердился еще у 40 человек. Также за сутки от инфекции скончались пять пациентов, у которых болезнь проходила в тяжелой форме.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших достигло 1312. Вчера еще 96 человек были выписаны и сняты с медицинского наблюдения.

Всего от инфекции за всю пандемию на Ставрополье излечились почти 49,2 тысячи человек. На сегодня таких тестирований проведено более 1 миллиона 632 тысяч.