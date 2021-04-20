В Ставропольском крае к 20 апреля от ковида скончались 1312 человек. Врачи работают с теми, кому диагностирован COVID-19.

Но не всегда победа над инфекцией зависит только от их усилий. Об этом говорят новые летальные случаи.

Так, за вчерашний день от инфекции умерли пять пациентов. Также за сутки ковид выявили у 40 жителей края. Число зараженных коронавирусом в крае достигло 52115.

- Пандемия еще не закончилась, и защищать себя от угроз, которые она несет, по-прежнему важно. Уберечься от вируса поможет вакцинация и меры профилактики. Берегите себя и не болейте! – обратился глава Ставрополья к землякам.