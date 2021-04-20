Банк Уралсиб разработал для малого бизнеса новый пакет услуг «1%»

Фото предоставлено банком "Уралсиб"

Поддержка малого и среднего бизнеса - одно из приоритетных направлений для Банка Уралсиб. Перечень услуг для клиентов, открывших собственное дело, постоянно расширяется и обновляется. Так, появилось предложение, которое станет выгодным клиентам с небольшими оборотами или сезонным бизнесом, а также тем, кто подключил торговый эквайринг банка.

- Условия нового пакета услуг для малого бизнеса – «1%» позволяют легко рассчитать стоимость своего обслуживания в банке. А если нет оборотов по счету, то минимизировать свои расходы, – говорят в банке Уралсиб.

Отметим, что при обороте до 1 миллиона рублей стоимость обслуживания счета составит лишь 1% от общей суммы поступлений.

При зачислении на счет клиента безналичных средств до 1 миллиона рублей в месяц – 1 % от суммы операций. Комиссия за внесение наличных в кассу или на бизнес-карту – 1%.

- Комиссия составляет 0% за переводы в мобильном и Интернет-банке бизнес-клиентам любых банков, платежи в бюджет, переводы на счета физических лиц до 500 тысяч рублей включительно, снятие наличных с бизнес-карты до 1 миллиона рублей в месяц, а также за зачисление средств, поступивших по операциям оплаты товаров и услуг с использованием торгового эквайринга банка, - добавляют в банке Уралсиб.

Для новых клиентов банка действует специальное предложение – бизнес-карта с кешбэком до 7%. Она дает возможность предпринимателю не только получать выгоду от покупок товаров и услуг, но и вносить выручку на свой расчетный счет.

НА ЗАМЕТКУ

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» или по телефону 8-800-700-77-16.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»