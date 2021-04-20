Житель Ставрополья избил друга до смерти деревянным бруском за испорченный диван

Фото: пресс-служба краевого управления Следственного комитета России

Против 58-летнего жителя села Надзорного Кочубеевского района Ставрополья возбудили уголовное дело.

Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, инцидент произошел 4 апреля. Герой истории у себя дома распивал спиртное со своим 48-летним приятелем.

Через некоторое время хозяин дома ушел в магазин, а вернувшись, обнаружил, что охвачен пламенем диван, на котором сидел гость.

Разозлившись, что товарищ не тушит возгорание, подозреваемый избил его кулаками и деревянным бруском. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Злоумышленник решил спрятать тело друга в своем доме. А после этого сообщил его сожительнице, что он после случившейся ссоры тот ушел.

Лишь 13 апреля женщина с заявлением о безвестном исчезновении сожителя обратилась в правоохранительные органы. В этот же день тело мужчины нашли в доме подозреваемого.

Сейчас злоумышленник находится под стражей.