Жительница Ставрополья лишилась более миллиона рублей, решив заработать на инвестициях

С заявлением в полицию обратилась 44-летняя жительница села Александровского. Она рассказала, что ей на мобильный поступил звонок с неизвестного номера.

Мужчина представился финансовым аналитиком одного из кредитных учреждений.

Он под предлогом заработка на инвестиционной площадке собеседник убедил собеседницу оформить кредит на сумму в один миллион рублей, а затем перевести эти деньги и уже имеющиеся у нее на карте средства, на указанный счет.

Женщина согласилась и лишилась денег в сумме одного миллиона ста тысяч рублей.

Сейчас правоохранители устанавливают личность и местонахождения злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье: «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Полиция Ставрополья призывает местных жителей к бдительности при общении с незнакомцами.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что молодой ставрополец вернул 81-летней женщине долг купюрами «банка приколов». Правоохранители доставили его в отдел внутренних дел, где он признался в содеянном.

Молодой человек рассказал, что деньги, которые ему дала пенсионерка, он уже успел потратить. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество».