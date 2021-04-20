Ставропольчанка доверилась риелтору, осталась без квартиры и денег

Девушка приехала по обозначенному адресу, чтобы заселиться туда. Однако узнала, что в квартире уже долгое время проживают другие люди Фото: Алексей БУЛАТОВ

23-летняя жительница Ставрополья искала в краевом центре в аренду жилье с помощью риэлтора.

Она выбрала подходящую для себя жилплощадь и, встретившись с хозяином, передала ему деньги за 4 месяца проживания, взамен получив от нее ключи. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Девушка приехала по обозначенному адресу, чтобы заселиться туда. Однако узнала, что в квартире уже долгое время проживают другие люди.

К этому времени так называемый риэлтор перестал выходить на связь с потерпевшей.

Сумма ущерба составила 44 тысячи рублей. Правоохранители нашли злоумышленника. Им оказался 29 – летний ранее неоднократно судимый местный житель. Подозреваемого доставили на допрос в городской отдел полиции.

Там он признался в содеянном. По данному факту возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество». Сейчас полицейские устанавливают причастность мужчины к совершению подобных преступлений на территории Ставрополя.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жительница Ставрополья лишилась более миллиона рублей, решив заработать на инвестициях.

Все началось со звонка неизвестного, который представился финансовым аналитиком одного из кредитных учреждений. Доверчивая ставропольчанка поверила ему и перевела на счет злоумышленника 1 миллион и 100 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.

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