Депутаты Думы Ставропольского края контролируют ход благоустройства памятников защитникам Отечества

Депутаты заслушали информацию о мероприятиях по ремонту памятников защитникам Отечества, проведенных в рамках федеральных, региональных и муниципальных программ в 2020 году.

Комитет Думы Ставропольского края по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям на очередном заседании обсудил вопросы сохранения и ремонта мемориалов и воинских захоронений защитников Отечества.

Депутаты заслушали информацию о реализации мероприятий по ремонту в рамках федеральных, региональных и муниципальных программ в 2020 году. По данным управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия на территории края располагается более 700 памятников воинской славы. В прошлом году освоено более 80 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов - восстановлено 76 воинских захоронений в 45 населенных пунктах.

К 1 мая планируется завершить благоустройство мемориального комплекса "Журавли" в Кисловодске, начатое в 2020 году за счет средств курортного сбора. Объявлены конкурсные процедуры на подготовку проектной документации для работ по мемориалу "Братское кладбище советских воинов" и Стеле "Братская могила жертв фашистского террора", а также на проведение капитального ремонта мемориала воинской славы "Победа" в Пятигорске

Депутатский корпус держит на особом контроле мероприятия по реконструкции памятников защитникам Отечества. На Ставрополье в капитальном ремонте нуждаются 46 мемориалов, а в текущем – 152.

- Увековечение памяти героев, сохранение объектов культурного наследия и приведение в порядок воинских захоронений – ключевые задачи, стоящие перед всеми нами, – отметил зампред профильного комитета Думы Петр Марченко.