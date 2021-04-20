Минздрав Ставрополья заявил, что в крае есть все шансы завершить прививочную кампанию к сентябрю

На сегодняшний день уже привиты более 12% жителей Ставрополья. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения края Владимир Колесников.

- Темп взят хороший. Если сбоев не будет, есть все шансы закончить прививочную кампанию к сентябрю. Вот несколько примеров: мы стартовали с 41 выездного прививочного пункта, а теперь их 92. Всего по краю их будет развернуто 107. Кроме того, действует 87 мобильных бригад. Пункты вакцинации работают без выходных, очередей нет. Медики готовы прививать до 20 тыс. человек ежедневно, - поделился Колесников.

Напомним, что на днях выездные пункты вакцинации открылись в ТЦ «Космос» в Ставрополе, на крупнейшем в регионе рынке «Лира» в Предгорном округе и в микрорайоне «Гармония» в Михайловске.

Сегодня, по словам главы краевого министерства здравоохранения, ведутся переговоры о создании таких пунктов в ТЦ «Европейский» в Ставрополе, а также в супермаркетах торговой сети «Закрома».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае к 20 апреля от ковида скончались 1312 человек. Врачи работают с теми, кому диагностирован COVID-19. Но не всегда победа над инфекцией зависит только от их усилий. Об этом говорят новые летальные случаи.

Так, за вчерашний день от инфекции умерли пять пациентов. Также за сутки ковид выявили у 40 жителей края. Число зараженных коронавирусом в крае достигло 52115.