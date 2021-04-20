В ТЦ «Европейский» и супермаркетах «Закрома» Ставрополя могут открыться пункты вакцинации

К 20 апреля уже привиты более 12% жителей нашего региона. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения края Владимир Колесников.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на днях выездные пункты вакцинации открылись в ТЦ «Космос» в Ставрополе, на крупнейшем в регионе рынке «Лира» в Предгорном округе и в микрорайоне «Гармония» в Михайловске.

По словам главы краевого министерства здравоохранения, уже ведутся переговоры о создании таких пунктов в ТЦ «Европейский» в Ставрополе, а также в супермаркетах торговой сети «Закрома».

- Наши вакцины доказали свою высокую эффективность и безопасность. Мы все должны работать на то, чтобы создать в крае надежную иммунную прослойку, - подчеркнул Владимир Колесников.

За последние сутки вакцину от новой коронавирусной инфекции получили 2541 человек. Общее число привитых первым компонентом в регионе достигло 164 781. Второй компонент получили 94 647 человек, из них 80 113 - в возрасте старше 60 лет.

Запись на иммунизацию доступна на региональном портале государственных услуг 26gosuslugi.ru; на едином краевом портале здравоохранения zdrav26.ru; по телефонам регистратуры поликлиники по месту жительства и единому номеру «122».