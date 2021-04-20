Жители СКФО призывают соотечественников вовремя платить за свет

Фото: Россети.

Участники челленджа - жители регионов энергосбытовой деятельности компании «Россети Северный Кавказ» - на личном примере через социальные медиа призывают соотечественников вовремя платить за потребленную электроэнергию.

Как считают социально активные потребители, вовремя платить за электроэнергию крайне важно для повышения надежности энергоснабжения территорий: платежи за энергоресурс - один из ключевых источников финансирования производственных программ.

Отметим, ранее в медиапространстве прошла аналогичная акция платежной дисциплины «Я всегда так делаю». Участниками данного челленджа выступили руководители подразделений энергокомпании, а также лидеры мнений: религиозные и общественные деятели, представители органов власти, врачи, учителя, журналисты. Они также рассказали, почему важно вовремя платить за электроэнергию. На текущую дату аудитория акции платежной дисциплины лидеров мнений «Всегда так делаю» превысила 140 тысяч пользователей соцсетей. Аналогичного массового охвата ожидают организаторы и от челленджа с участием жителей макрорегиона.

Напомним, неплатежи в республиках Северного Кавказа - один из отраслевых вопросов, решением которого занимаются на федеральном уровне. Только на 1 марта текущего года долги потребителей СКФО перед Группой «Россети Северный Кавказ» превысили 32 млрд рублей. Основной объем задолженности приходится на предприятия ЖКХ и население регионов.

Энергетики идут навстречу потребителям-должникам, оказавшимся в затруднительной ситуации, и готовы предложить заключение договоров реструктуризации задолженности. Эти соглашения позволяют поэтапно рассчитываться с долгами за электроэнергию.