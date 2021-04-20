На Ставрополье за выезд на встречную полосу наказали почти 500 водителей

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

На Ставрополье с 8 по 18 апреля Госавтоинспекция региона проводила операцию «Пешеход – встречная полоса».

За это время правоохранители за переход дороги в неустановленном месте к ответственности привлекли почти 2300 пешеходов, около 1000 водителей не уступили дорогу пешеходам.

Кроме того, 116 пешеходов не имели световозвращающих элементов при переходе проезжей части в темное время суток на трассе вне населенного пункта. 179 пешеходов удалили с проезжей части во избежание создания аварийно-опасной ситуации.

За выезд на встречную полосу привлекли к ответственности почти 500 водителей.

Выяснилось, что чаще всего за сплошную линию разметки на встречную полосу выезжают водители Шпаковского, Апанасенковского и Буденовского округов. Пешеходы чаще всего нарушают ПДД в Пятигорске, Невинномысске, Георгиевске и на федерльной трассе «Кавказ». Самые нерадивые водители, которые не уважают пешеходов и не пропускают их на «зебре», находятся в Ставрополе, Кисловодске и Минеральных Водах.

Госавтоинспекция Ставрополья напоминает, что опасные маневры на дорогах, а также невнимательность водителей и пешеходов приводят к трагическим последствиям.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в рамках мероприятия пройдут широкомасштабные рейды по профилактике тонирования автостекол.

Особо пристальное внимание сотрудники ГИБДД уделят региону Кавказских Минеральных Вод – традиционному «лидеру» среди нарушителей по статье 12.5 часть 3.1 КоАП РФ.

В городах КМВ рейды проведут специализированные подразделения Ставропольской Госавтоинспекции.