В Предгорном округе Ставрополья построят межпоселковый водопровод за 365 млн

В министерстве ЖКХ Ставропольского края сообщили, что в этом году начнется строительство водопровода в Предгорном городском округе. Сеть свяжет села, хутора и поселки муниципалитета, которые до сих пор не получают качественную воду.

Все проведут 36 километров водопровода, на это выделили 365 миллионов рублей. Деньги выделят из регионального бюджета по программе "Повышение качества водоснабжения на территории Ставропольского края". Отметим, что строительство пройдет в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Проект проведут в два этапа. Чистой водой обеспечат села Юца, Садовое, Этока, Привольное, поселок Песковском, хуторы Новая Пролетарка и Тамбукан, а также южную часть Пятигорска.

Напомним, вопрос качества воды в малых населенных пунктах встал особенно остро после массового отравления жителей Марьиных Колодцев.

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