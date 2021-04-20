За вред природе Бештаугорского заказника оштрафовали 10 человек на 30 тысяч

В Ставропольском крае инспекторы выписали 10 штрафов нарушителям порядка в природном заказнике Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края сообщило о нарушениях в Бештаугорском заказнике. За причинение вреда охраняемой природе 10 граждан получили штрафы, которые в общей сумме составили 30 тысяч рублей.

За порядком в природной зоне следят инспекторы, они регулярно проводят проверки и рейды на нарушителей. Таким образом они выписали 76 предупреждений. Когда специалисты фиксируют нарушение, они проводят разъяснительную беседу с гражданами. Но не всегда это помогает.

- В границах особо охраняемых природных территорий запрещена любая деятельность, наносящая вред окружающей среде, в том числе незаконная охота, сбор краснокнижных растений, проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования, разжигание костров и замусоривание территории, - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, природный заказник - территория, на которой охраняется не вся природа, а отдельные объекты (виды растений, животных и пр.)

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