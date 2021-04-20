Площадь виноградников Ставрополья в этом году увеличат на 300 га

В Ставропольском крае в текущем году планируют заложить дополнительные 300 гектаров виноградников для укрепления и развития производства алкоголя в регионе. Планируется возвести виноградники в пяти городских округах: Минераловодском, Изобильненском, Петровском, Левокумском и Нефтекумском.

Для производителей вина и хозяинов угодий предусмотрена господдержка в виде субсидий. На сегодняшний день 9 производителей алкоголя имеют собственные виноградники. Они обеспечивают продукцией свой и соседние регионы России.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что на реализацию программы развития виноградного дела в регионе выделили 550 млн рублей.

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