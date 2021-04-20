Выставку меха в Пятигорске в первый день посетили 1,5 тысячи человек

В Пятигорске открылась выставка меха, которая продлится четыре дня. В день открытия ее посетили полторы тысячи ставропольцев.

- Для Ставрополья, которое является не только житницей и здравницей, но и центром производства изделий из меха в России, проведение подобного форума очень важно. Сегодня каждую вторую российскую шубу или меховую шапку шьют у нас в крае. Вполне логично, что Ставропольский край, предоставляя презентационную площадку, старается активно участвовать в развитии рынка меховых изделий, определении его отраслевых тенденций, - заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Он отметил, что данное мероприятие организовывали с учетом всех санитарных норм.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об еще одном интересном мероприятии: в Пятигорске приготовили самый длинный в мире люля-кебаб.