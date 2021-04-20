МВД Ставрополья призвало граждан отказаться от участия в митинге Навального 21 апреля

Пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю сообщила, что 21 апреля жителям края лучше отказаться от участия в митингах в поддержку Навального. Лучше вечером этого дня остаться дома. Сотрудники ведомства предупредили и членов штаба Навального, и рядовых граждан о возможных задержаниях.

- Главное управление МВД России по Ставропольскому краю призывает граждан не поддаваться на провокации, воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время, - сказано в сообщении пресс-службы.

Также полиция напомнила, что запрещено проводить массовые протесты близко к зданиям органов власти и правоохранительных ведомств. Помимо этого в регионе действуют коронавирусные ограничения, о которых тоже нельзя забывать.

Напомним, штабы Навального планируют собрать митинг в поддержку своего лидера. Они потребуют освобождения оппозиционера из тюрьмы.

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