Ставропольские фермеры получат господдержку на 175 млн рублей

В Ставропольском крае предусмотрели господдержку овощеводам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В правительстве Ставропольского края рассказали о введении новых субсидий для фермеров-овощеводов. Теперь они могут рассчитывать на господдержку. На выплаты аграриям выделили 175 миллионов рублей.

В основном это касается фермеров, которые выращивают культуры на открытом грунте - в полях. Они могут написать заявление на компенсацию расходов для обеспечения региона продуктами. Заявки будут принимать до 23 августа, затем их рассмотрят и назначат размеры выплат.

На настоящий момент в Ставропольском крае на 2 тысячах гектаров уже засеяли различные сельхозкультуры. И это только 19% от общего посевного плана на весну 2021 года.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что с начала года аграрии заработали около 12 млрд рублей.