Новый корпус детской краевой больницы в Ставрополе планируют достроить в этом году

В ставропольском крае продолжается строительство нового корпуса детской больницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Корпус Краевой детской клинической больницы в Ставрополе могут достроить уже в 2021 году. Он рассчитан на 280 коек для пациентов стационара, в корпусе расположат хирургическое отделение, операционный блок, отделение челюстно-лицевой хирургии и палатное отделение микрохирургии глаза.

- Если темп не снизится, есть все шансы с опережением закончить этот проект. Сейчас мы понимаем, что строительство здания и подготовка помещений может быть закончена уже в ноябре, - заявил и.о. министра здравоохранения Ставрополья Владимир Колесников на брифинге.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о финансировании строительства корпуса, а также о том, кто и как нажился на строительстве основного здания детской больницы.