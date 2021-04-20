Краевой сосудистый центр в Пятигорске увеличит число сложных операций до 700

В Ставропольском крае увеличат число сложных операций на сосуды и сердце Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краевом сосудистом центре рассказали, что в этом году планируют увеличить число сложных операций на сердце до 700. Раньше врачи проводили 500 таких процедур. Ежегодно хирурги удаляют варикозные вены, занимаются довольно сложными проблемами как тромбофлебиты, тромбозы глубоких вен и т.д.

Врачи рассказали, что при проведении таких операций крайне важно время поступления пациента в больницу. Если человек оказывается у хирурга в течение 6 часов после ишемического инсульта, он может выйти после операции полностью здоровым.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о скором окончании строительства корпуса краевой детской клинической больницы. А также о том, кто своровал больше всего денег при строительстве основного здания клиники.

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Ведутся переговоры о создании таких пунктов в ТЦ «Европейский» в Ставрополе, а также в супермаркетах торговой сети «Закрома» (подробнее).