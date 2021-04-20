Ставрополье стало пробным полигоном для нового закона о социальных услугах

Ставрополье станет пробным полигоном для реализации проекта социального заказа Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ставропольский край первым опробует в действии новый закон о социальных услугах. Теперь их могут оказывать не только муниципалитеты, но и другие некоммерческие организации при условии наличия лицензии. На Ставрополье попробуют реализовать федеральный закон в сфере туризме и санаторно-курортного лечения.

По мнению замдиректора департамента правового регулирования бюджетных отношений в федеральном Минфине Вероники Сергеевны, губернатор и его команда способны выполнить поставленную задачу. У Ставропольского края большой туристический потенциал.

Эксперты уверены, что введение подобного закона улучшит качество социальных услуг и создаст справедливую конкуренцию на рынке.

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