Всероссийский субботник на Ставрополье пройдет 24 апреля перед опросом по благоустройству

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края сообщило, что Всероссийский субботник состоится 24 апреля. Мероприятие как раз организуют перед голосованием за объекты благоустройства на 2022 год.

Коммунальщики и жители края не только уберут газоны и тротуары от мусора, но и покрасят лавочки, приведут в порядок малые скульптуры, высадят цветы и т.д.

- Мы улучшаем родной край, и в том числе, приятно для этого поработать вот так «на земле», руками, - заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о переносе большого общегородского субботника из-за плохой погоды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Ставрополье 20 апреля может обрушиться град

Специалисты советуют жителям региона, сделать запас свечей или фонариков на случаи перебоев в электроснабжении (подробнее).