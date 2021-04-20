Начальница Благодарненского почтамта может лишиться работы после служебной проверки

Пресс-служба "Почты России" сообщает, что по итогам служебной проверки решится судьба начальницы Благодарненского почтамта. Ее могут уволить из-за мошенничества с кадрами.

Глава почтамта "трудоустроила" свою знакомую, которая на самом деле не исполняла обязанности, а зарплату забирала начальница. Так продолжалось с 2018 года, пока специалисты не заподозрили что-то неладное. Сейчас проводят служебную проверку, если факт подтвердиться - заведут уголовное дело.

- Служба безопасности компании передала всю имеющуюся информацию правоохранительным органам. В случае подтверждения вины сотрудница будет уволена с предприятия, - цитирует "СвоёТВ" пресс-службу организации.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала об этом инциденте.

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