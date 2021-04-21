На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 94 человека

За сутки на Ставрополье диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 94 жителей региона. Число зараженных в крае достигло 52209.
За сутки от коронавируса скончались еще 5 человек, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.
За весь период пандемии скончались 1317. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Еще 84 человека победили заболевание за вчерашний.
Эти пациенты выписаны и сняты с медицинского наблюдения. Общее число выздоровевших в крае — почти 49,3 тысячи.