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Общество21 апреля 2021 8:20

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 94 человека

За весь период пандемии скончались 1317
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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За сутки на Ставрополье диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 94 жителей региона. Число зараженных в крае достигло 52209.

За сутки от коронавируса скончались еще 5 человек, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

За весь период пандемии скончались 1317. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Еще 84 человека победили заболевание за вчерашний.

Эти пациенты выписаны и сняты с медицинского наблюдения. Общее число выздоровевших в крае — почти 49,3 тысячи.