На Ставрополье число умерших от ковида к 21 апреля достигло 1317

За сутки на Ставрополье диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 94 человек. Всего от ковида скончались 1317. А за сутки – 5 человек. Объем исследований на COVID-19 ежедневно составляет более 6 тысяч тестов.

За весь период протестировано уже около 1 миллиона 649 тысяч человек. Еще 84 человека победили заболевание. Об этом утром 21 апреля сообщил Владимир Владимиров.

Эти пациенты выписаны и сняты с медицинского наблюдения.

Общее число выздоровевших в крае — почти 49,3 тысячи. Объем исследований на COVID-19 ежедневно составляет свыше 6 тысяч тестов. За весь период протестировано уже около 1 миллиона 649 тысяч человек.

Напомним, что пункты вакцинации от ковида продолжат открываться в тороговых центрах Ставрополя.