Отопление в квартирах Ставрополя начнут отключать с 22 апреля

Глава Ставрополя Иван Ульянченко подписал постановление о завершении отопительного сезона в краевой столице с 22 апреля. Об этом он сообщил накануне.

Причиной этому послужила установившееся долгожданное тепло. Несмотря на дождливую погоду, температурные значения позволяют отключить город от отопления.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по закону окончанием отопительного сезона признается время, когда среднесуточные температуры держатся выше 8 градусов на протяжении 5 дней.

Тем временем, в Лермонтове, Невинномысске и Ессентуках, а также в Изобильненском, Георгиевском, Минераловодском, Нефтекумском и Кировском городских округах и Степновском, Кочубеевском, Буденновском, Александровском, Апанасенковском, Курском, Труновском и Туркменском районах, отопительный сезон уже завершился.