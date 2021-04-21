Власти Ингушетии отчитались о готовности к проведению ЕГЭ и ОГЭ

В Ингушетии прошла встреча главы республики Махмуда-Али Калиматова с руководителем Рособрнадзора Анзором Музаевым. Чиновники обсудили готовность региона к ЕГЭ и ОГЭ.

Музаев отметил, что уровень организации аттестации в Ингушетии значительно улучшился. Вместе с тем выросли показатели школьников.

- Ингушетия входит в число субъектов, которым мы уделяем особое внимание. Работа направлена на повышение качества образования во всех школах республики, даже в самом отдаленном селе, чтобы уровень его отвечал высоким требованиям, удовлетворял пожелания и потребности родителей и учеников. Мы прекрасно понимаем, что спокойно и без сбоев экзамены проходят там, где дети хорошо подготовлены, - сказал глава надзорного ведомства.

По словам Калиматова, в республике идет смена приоритетов - в первую очередь преобразования будут касаться подготовки и переподготовки кадров в сфере образования. Также решено сделать упор на технические специальности, поскольку они более востребованы. С целью обеспечения беспристрастности при проведении ЕГЭ на пост председателя Государственной экзаменационной комиссии в прошлом году был назначен сенатор Мухарбек Барахоев. Решение принесло свои плоды: ранее сдавшие с лучшими результатами экзамены и поступившие в вузы страны студенты из региона отчислялись в первый же год в недопустимом количестве, сейчас, к концу первого года, можно говорить о том, что ребята учатся и действительно занимают заслуженные места

Министр образования Ингушетии Эсет Бокова сообщила на встрече, что в 2021 году на основной этап ЕГЭ и ГВЭ включены 2649 участников, из которых выпускники этого года - 2011 человек. Кроме того, экзамены будут сдавать 5966 девятиклассников. В пунктах проведения экзамены планируют подключение 200 многофункциональных устройств и постоянного канала связи со скоростью не менее 10 Мб.

Также Бокова отметила, что по результатам всероссийских проверочных работ Ингушетия поднялась с 28 на 9 место. В 2017 году республика занимала только 84 позицию.

- У нас в рамках нацпроекта есть проект «500+» – это работа со школами, которые испытывают дефициты. Это 30% наших российских школ. Для начала надо наладить работу со школами с невысокими результатами. Таких школ в Ингушетии определено 7. Сейчас разрабатываются методики, которые мы будем использовать в работе с учителями и учениками этих школ. В дальнейшем сформируем «дорожные карты» по работе с ними и организуем контроль. Работа будет вестись в течение трех лет. Это должно дать результат для улучшения качества школьного образования в республике, - сказал Музаев.