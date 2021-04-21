Ставропольцы сократили покупки смартфонов

МТС сравнила продажи гаджетов на Ставрополье в первом квартале этого года и аналогичным периодом прошлого. Оказалось, что средняя цена покупки гаджета в магазинах МТС выросла на треть. При этом само количество покупок примерно на столько же сократилось. Из тех, кто решается сегодня на покупку смартфона, многие предпочитают приобрести IPhone.

Больше всего средняя цена покупки гаджета выросла в Буденновске, Невинномысске, Михайловске и Светлограде. Здесь стали покупать смартфоны на 60% дороже, чем годом ранее. Самые дорогие устройства покупают сегодня в Буденновске - в среднем по 22 000 рублей. Самые бюджетные - в Минводах (14 700 рублей). В целом же по краю покупатели смартфонов стараются тратить на них не более 18 000 рублей.

Что касается брендов, то стабильно высокую динамику продолжают показывать Apple и Samsung. При этом IPhone на Ставрополье стали покупать в три раза чаще, чем годом ранее. Американской компании впервые за четыре года удалось себе вернуть себе первенство. Помимо iPhone 11 и IPhone 12 pro, в пятерку самых покупаемых моделей попали Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A12.

Кстати, ставропольцы стали тщательнее подходить к выбору смартфона. По данным Big Data МТС, среднее время интернет-сессий пользователей в онлайн-магазинах и на сайтах с отзывами про гаджеты за последний год увеличилось на 40%. Жители края готовы доплачивать за функциональность и за то, что новый смартфон будет оставаться актуальным на протяжении как минимум двух-трех лет. Популярность дорогих устройств также растет за счет выгодного trade-in и беспроцентных рассрочек на 24 месяца, которые позволяет разделить финансовую нагрузку на длительный срок и сделать покупку доступной для большинства семей в России.