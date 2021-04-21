На Ставрополье мужчина убил односельчанина за унизительную реплику

Фото: пресс-служба краевого управления Следкома России

Инцидент произошел 17 апреля в Петровском городском округе Ставрополья. Мужчина пришел в дом к 62-летнему жителю села Гофицкого, чтобы помочь ему по хозяйству. После этого мужчины стали распивать алкогольные напитки.

Во время застолья шумного между собутыльниками произошел конфликт из-за того, что хозяин дома назвал гостя обслуживающим персоналом.

Это не очень понравилось его знакомому. Подозреваемый избил потерпевшего табуретом. От полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.