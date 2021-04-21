В Ставрополе мужчина украл из аптеки два тонометра

В Ставрополе к правоохранителям с заявлением обратился представитель одной из аптек краевого центра. Он во время ревизии выявил недостачу товара.

При изучении записей камер видеонаблюдения полицейские заметили, как неизвестный мужчина взял с прилавка два тонометра, положил в куртку и, придерживая рукой, покинул аптеку. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя.

Мужчину доставили в отдел внутренних дел, где он признался в содеянном. Позже подозреваемый рассказал, что украденный товар уже продал, а вырученные деньги – потратил. Против него возбудили уголовное дело по статье: «Кража».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье мужчина убил односельчанина за унизительную реплику.

Против него возбудили уголовное дело. Выяснилось, что его односельчанин позволил назвать друга обслуживающим персоналом.